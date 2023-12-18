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В Малайзии заявили, что США могут начать еще одну войну на Ближнем Востоке

New Straits Times: США и ЕС могут начать новую войну в Йемене

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Reuters

США и Европейский союз могу начать новый вооруженный конфликт в Йемене. С таким заявлением выступили журналисты малайзийской англоязычной газеты New Straits Times.

«Конечно, США и, возможно, даже Европейский Союз, не видя зверств сионистского режима апартеида (мусульманские страны обвиняют Израиль в апартеиде. — Прим. ред.) против палестинцев, начнут новую войну в Йемене», — говорится в статье.

По мнению авторов, США с союзниками готовятся превратить Йемен в Афганистан, Ирак и Сирию.

New Straits Times отметила, что до тех пор, пока страны коллективного Запада, в первую очередь Соединенные Штаты, отказываются принимать какие-либо меры против «систематической безнаказанности» Израиля за его действия в секторе Газа, существуют все шансы для распространения конфликта за пределами анклава.

В статье подчеркнули, что Запад совершает ошибку, и проблема состоит не в Йемене или Иране, а в Израиле. По мнению журналистов, на Ближнем Востоке не будет мира до тех пор, пока международное сообщество не гарантирует палестинцам независимую Палестину с границами 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, и пока израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и члены его кабинета не будут привлечены к ответственности за «военные преступления».

Спустя несколько дней после нападения боевиков ХАМАС на Израиль и вследствие этого начавшейся операции ЦАХАЛ в секторе Газа лидеры шиитской группировки «Ансар Алла» (хуситы) заявили, что готовы воевать вместе с палестинцами против еврейского государства.

В дальнейшем хуситы начали наносить удары по Израилю, а в море атаковать американские и израильские корабли и брать их экипажи в плен.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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