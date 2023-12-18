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В США раскрыли причины задержки помощи Украине

WP: разногласия у республиканцев и влияние Трампа задерживают помощь США Киеву

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Rod Lamkey/Global Look Press

Глубокие разногласия среди республиканцев в конгрессе США, а также способность экс-президента Дональда Трампа влиять на политиков-республиканцев стали главными причинами задержки предоставления помощи Украине со стороны США. Об этом пишет обозреватель газеты Washington Post Юджин Дионн-младший в статье, опубликованной на сайте издания.

«Разногласия между демократами по вопросам иммиграции и переговорная позиция Байдена не являются главными причинами того, почему достичь соглашения по Украине так сложно. В основе трудностей лежат глубокие разногласия среди республиканцев, изменение баланса сил в их партии и способность Трампа подчинить политиков-республиканцев своей воле», — говорится в сообщении издания.

По мнению обозревателя, лучшим результатом для Трампа на фоне сложившейся ситуации с предоставлением помощи Киеву станет «оставить Украину в стороне, а Байдена обвинить в том, что он не занимается пограничными вопросами».

До этого американские избиратели выделили инфляцию, высокие цены и некоторые аспекты внешней политики Вашингтона, включая поддержку Израиля в конфликте в Газе, в качестве главных претензий президенту США Джо Байдену.

Ранее Трамп заявил, что ситуация на Ближнем Востоке вышла из-под контроля по вине властей США и теперь может обернуться катастрофой.

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