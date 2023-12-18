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Лидеры ХАМАС тайно встретились в Турции для обсуждения войны с Израилем

KAN: лидеры ХАМАС на встрече в Турции обсудили продолжение войны с Израилем

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Amr Nabil/AP

В Турции состоялась секретная встреча лидеров радикального палестинского движения ХАМАС, на которой обсуждалось продолжение войны с Израилем — как в секторе Газа, так и с территории Ливана, а также обмен пленными и заключенными. Об этом сообщает израильский телеканал Kan со ссылкой на источники.

Арабские СМИ о встрече не сообщали.

Переговоры возглавили заместитель главы политического бюро ХАМАС Салех аль-Арури, он прилетел из ливанского Бейрута, а также бывший глава группировки Халед Машаль, проживающий в катарской Дохе. Встречу посетили еще несколько других высокопоставленных членов радикального движения.

В начале декабря глава Службы общей безопасности Израиля Шин-Бет Ронен Бар заявлял, что Израиль готов уничтожать лидеров ХАМАС в Катаре и Турции. Новую цель он сравнил с ликвидацией организаторов теракта, в результате которого в 1972 году лишились жизней 11 членов олимпийской сборной Израиля. Операция по возмездию за теракт продолжалась около 20 лет. Исполнителей теракта преследовали по всему миру.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что никогда не признает движение ХАМАС террористической группировкой. Кроме того, он призывал президента США Джо Байдена отказаться от поддержки Израиля.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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Война в Израиле
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