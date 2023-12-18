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Президент Сербии заявил, что страна будет продолжать европейский путь

Президент Сербии Вучич ждет продолжения пути в ЕС и переговоров по Косово

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Johanna Geron/Reuters

Президент Сербии Александр Вучич после выборов в парламент, на которых побеждает коалиция вокруг его Сербской прогрессивной партии (СПП), заявил, что ожидает продолжения пути страны в Евросоюз и переговоров с уступками по Косово и Метохии. Об этом он сообщил в штабе коалиции, передает РИА Новости.

Как заявил Вучич, Сербию ожидает тяжелый период, Белград должен будет разговаривать и продолжать свой европейский путь.

«Будут нелегкие переговоры и уступки с Приштиной, но всегда будем оберегать Косово и Метохию как часть территории Сербии», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что коалиция «Александар Вучич — Сербия не должна останавливаться» лидирует на парламентских выборах в Сербии. Она набрала 53,81% голосов после обработки 8,35% избирательных бюллетеней. На втором месте находится оппозиционный блок «Сербия против насилия» с результатом 14,46%.

До этого Вучич заявил, что правящая коалиция получит абсолютное большинство мест в парламенте.

Ранее Вучич рассказал, как дальше будет строить отношения с РФ.

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