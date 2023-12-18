Сенат США еще не согласовал основные вопросы в сделке по границе и помощи Киеву

В сенате США до сих пор не согласованы значимые вопросы в рамках сделки по ужесточению миграционного законодательства в обмен на поддержку новой помощи Украине, пишет газета Wall Street Journal.

В публикации говорится, что республиканский лидер в верхней палате конгресса Митч Макконнелл вместе с возглавляющем группу переговорщиков от Республиканской партии сенатором Джеймсом Лэнкфордом направили однопартийцам письмо, в котором запросили позицию законодателей о возможности проведения голосования по сделке на неделе.

В письме говорится, что с учетом прогресса в переговорах по границе, сохраняются значимые вопросы, по которыми ведется масса очень технической работы под подготовке соглашения, которая требует времени.

До этого член палаты представителей конгресса США от штата Техас республиканец Тони Гонсалес заявил, что американским законодателям придется «подсластить сделку» для того, чтобы продвинуть законопроект по ужесточению миграционного законодательства в обмен на выделение помощи Киеву.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.