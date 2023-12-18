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Профессор Ковалик: США намерены из-за поражения Украины начать переговоры с Россией

Профессор Ковалик заявил, что США из-за поражения Киева начнут переговоры с РФ

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Профессор Питтсбургского университета США Дэниел Ковалик заявил, что Вашингтон из-за отсутствия шансов на успех у Украины намерен начать переговоры с Россией. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По словам Ковалика, в Америке озабочены тем, что военные ресурсы США разбросаны по всему миру. Кроме того, в Вашингтоне хотят сесть за стол переговоров из-за возможного поражения в украинском конфликте.

Эксперт выразил мнение, что ситуация на поле боя ясно демонстрирует проигрыш Украины при любом дальнейшем развитии событий.

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что западные страны могут решить ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского из-за его ненадобности.

До этого газета Washington Post писала, что президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон был втянут в «ожесточенный внутриполитический спор» в США.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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