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В США рассказали о подготовке к ликвидации Зеленского

Скотт Риттер: западные спецслужбы могут избавиться от Зеленского и заменить его

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Kacper Pempel/Reuters

Западные страны могут решить ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского из-за его ненадобности. Об этом заявил экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью блогеру Дэнни Хайфону.

Риттер отметил, что у украинского лидера начиналось все хорошо, но теперь «дела идут не очень».

«Думаю, что Зеленского скоро убьют. Как минимум он скоро исчезнет, и они приведут кого-то другого, потому что это все театр гротеска и абсурда», — сказал разведчик, сравнив политический путь главы Украины с телесериалом.

По мнению бывшего разведчика, Зеленский просто играет роль, а ЦРУ, которые писали «сценарий» к его карьере, совершили очень много ошибок. В пример Риттер привел рекламу контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) во всех средствах массовой информации. Разведчик назвал это решение крайне неудачным, поскольку российской стороне, по сути, рассказали, куда и какими средствами планировали наступать ВСУ.

До этого газета Washington Post писала, что президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон был втянут в «ожесточенный внутриполитический спор» в США.

Ранее в США сочли, что Зеленский лишен новогоднего настроения.

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