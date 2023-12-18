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Лидер турок-киприотов обратился к Путину за помощью

Лидер турок-киприотов просит Путина рассмотреть вопрос прямых отношений с ТРСК

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Sputnik/Mikhail Klimentyev/Reuters

Лидер турок-киприотов Эрсин Татар в разговоре с ТАСС обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой изучить вопрос о прямых отношениях между Россией и самопровозглашенной Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК).

«Мы хотим, чтобы наши отношения с Россией развивались и расширялись, поэтому выражаю свою признательность всем россиянам, а также прошу российские власти и лично президента Путина рассмотреть вопрос об отношениях с Северным Кипром», — заявил он.

Татар добавил, что хотел бы попросить российское руководство и народ пересмотреть политику по отношению к Кипру. Также он отметил, если бы у Москвы были прямые отношения с Северным Кипром, это было бы полезно Турции, которая стремится к развитию отношений со всеми странами, включая Россию.

Татар является президентом ТРСК, кроме Турции, республику не признает ни одно другое государство.

Также президент заявил, что Северный Кипр хотел бы установить прямое авиасообщение с Российской Федерацией.

В прошлом году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался по поводу заявлений о признании Северного Кипра.

Ранее на Северном Кипре задержали российского банкира.

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