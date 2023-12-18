США нужно оставить Украину в связи с провальной политикой Вашингтона. Об этом заявил американский журналист Саагар Энджети в эфире программы Breaking Points.

По его словам, Соединенные Штаты потратили миллиарды долларов впустую.

«Это всего лишь последнее в череде стратегических поражений со времен Вьетнама. Очевидно, пришло время попробовать что-то совсем другое», — отметил ведущий.

Журналист назвал политику Вашингтона в отношении Киева «катастрофическим провалом». По мнению обозревателя, Североатлантический альянс стал более слабым, чем был до начала конфликта.

До этого бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что Соединенные Штаты вынудили Россию начать специальную военную операцию.

16 декабря министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что европейским странам, предположительно, придется компенсировать поставки вооружений Украине, если США все же решат сократить помощь со своей стороны.

Ранее в Германии сочли провалом визит Зеленского в США.