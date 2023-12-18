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В конгрессе США заявили о необходимости «подсластить» сделку по Украине

Конгрессмен Гонсалес заявил о необходимости «подсластить» сделку по Украине

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J. Scott Applewhite/AP

Член палаты представителей конгресса США от штата Техас республиканец Тони Гонсалес заявил, что американским законодателям придется «подсластить сделку» для того, чтобы продвинуть законопроект по ужесточению миграционного законодательства в обмен на выделение помощи Киеву. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу CBS News.

По словам Гонсалеса, в сенате, который сильно отличается от палаты представителей, ожидается битва за то, чтобы набрать 60 голосов. В палате же представителей будет проходить сражение за необходимые 218 голосов. Гонсалес отметил, что возможно добиться нужного результата, но для этого следует «подсластить сделку».

Конгрессмен объяснил, что в качестве «подслащения» подойдет объявление латиноамериканских наркокартелей террористическими организациями и привлечение контрабандистов к ответственности.

По мнению Гонсалеса, такие меры помогут получить необходимые для выделения помощи Украине 218 голосов в палате представителей.

Ранее американский сенатор от демократической партии Джо Манчин заявил, что власти США готовы ограничить число беженцев с Украины, которые могут находиться на территории страны.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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