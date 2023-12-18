В конгрессе США заявили о необходимости «подсластить» сделку по Украине

Член палаты представителей конгресса США от штата Техас республиканец Тони Гонсалес заявил, что американским законодателям придется «подсластить сделку» для того, чтобы продвинуть законопроект по ужесточению миграционного законодательства в обмен на выделение помощи Киеву. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу CBS News.

По словам Гонсалеса, в сенате, который сильно отличается от палаты представителей, ожидается битва за то, чтобы набрать 60 голосов. В палате же представителей будет проходить сражение за необходимые 218 голосов. Гонсалес отметил, что возможно добиться нужного результата, но для этого следует «подсластить сделку».

Конгрессмен объяснил, что в качестве «подслащения» подойдет объявление латиноамериканских наркокартелей террористическими организациями и привлечение контрабандистов к ответственности.

По мнению Гонсалеса, такие меры помогут получить необходимые для выделения помощи Украине 218 голосов в палате представителей.

Ранее американский сенатор от демократической партии Джо Манчин заявил, что власти США готовы ограничить число беженцев с Украины, которые могут находиться на территории страны.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.