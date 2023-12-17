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Кандидат от партии АдГ впервые занял пост главы города в Германии

Кандидат от «Альтернативы для Германии» впервые занял пост мэра города в ФРГ

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Sebastian Kahnert/Global Look Press

Кандидат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) впервые занял должность обер-бургомистра (мэра) немецкого города. Речь идет о городе Пирна, расположенном в федеральной земле Саксония, передает телеканал NTV.

Как сообщается, этот пост занял 53-летний Тим Лохнер. Он опередил кандидатов от Христианско-демократического союза и «Свободных избирателей». Лохнер не состоит в какой-либо партии, но шел на выборы обер-бургомистра от АдГ.

Пирна является районным центром. Этот город насчитывает почти 39 тысяч жителей.

Ранее опрос показал, что рейтинг правящей коалиции в Германии (Социал-демократическая партия Германии, «Союз 90/Зеленые» и Свободная демократическая партия) достиг рекордных минимальных показателей, у коалиции трех партий в сумме 32% голосов.

До этого премьер-министр Баварии, глава оппозиционной партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркус Зедер заявил, что правящая коалиция ФРГ во главе с Олафом Шольцем не способна справиться с государственным кризисом в стране, призвав к проведению досрочных выборов.

Ранее в Германии намекнули на риск разрушения правящей коалиции.

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