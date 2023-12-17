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В Словакии высказались о шансах Украины на возможных переговорах с РФ

Фицо: шансы Украины достичь своих целей на переговорах с РФ уменьшаются

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Mateusz Wlodarczyk/Global Look Press

Военный потенциал Украины, несмотря на поддержку Запада, постоянно снижается, как и шансы на достижение желанных результатов на возможных мирных переговорах с Россией. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Военные возможности Украины, несмотря на гигантские поставки оружия с Запада, постоянно уменьшаются и с ними уменьшаются шансы Украины на достижение желанных результатов на возможных переговорах», — сказал Фицо.

С начала СВО, отметил политик, было две попытки прийти к миру. Однако их сорвали западные лидеры, надеявшиеся поставить Россию на колени, подчеркнул Фицо.

«Они надеялись, что украинские солдаты с западным оружием и деньгами им принесут эту добычу», — сказал премьер.

До этого сенатор США Томми Тубервилл признался, что с самого начала спецоперации не верил в победу Украины.

15 декабря в постпредстве РФ при ООН рассказали, что поставки Киеву вооружения не повлияют на выполнение целей спецоперации.

Ранее британский ветеран заявил, что Украина упустила шанс перехватить инициативу.

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Операция на Украине
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