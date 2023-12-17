Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Единая Россия» ввела обязательные членские взносы

Турчак: «Единая Россия» вводит обязательные членские взносы

close
100%
Пресс-служба «Единой России»

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что в связи с изменениями устава партии членские взносы станут обязательными. Об этом сообщает пресс-служба ЕР в своем Telegram-канале.

«Вводится обязательность уплаты членских взносов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что региональные отделения партии будут определять самостоятельно размер, сроки и порядок уплаты взносов, а также установление льгот и другие моменты, связанные с этим вопросом.

Также в устав партии были внесены и ряд других изменений.

В воскресенье 17 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин во время пленарного заседания XXI съезда партии «Единая Россия» заявил, что задачи, стоящие перед страной, нарастают, как снежный ком. Он отметил, что Россия является зимней страной, где любят снег.

Ранее Путин назвал важнейшую задачу России.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами