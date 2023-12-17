«Единая Россия» ввела обязательные членские взносы

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что в связи с изменениями устава партии членские взносы станут обязательными. Об этом сообщает пресс-служба ЕР в своем Telegram-канале.

«Вводится обязательность уплаты членских взносов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что региональные отделения партии будут определять самостоятельно размер, сроки и порядок уплаты взносов, а также установление льгот и другие моменты, связанные с этим вопросом.

Также в устав партии были внесены и ряд других изменений.

В воскресенье 17 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин во время пленарного заседания XXI съезда партии «Единая Россия» заявил, что задачи, стоящие перед страной, нарастают, как снежный ком. Он отметил, что Россия является зимней страной, где любят снег.

Ранее Путин назвал важнейшую задачу России.