В Госдуме объяснили цели укрепления границы России с Финляндией

Россия намерена укрепить границу с Финляндией, чтобы защитить себя от НАТО. Такое предположение сделал зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с «Лентой.ру».

«Мы должны обеспечить безопасность наших границ. И, конечно, в том числе и на границе с Финляндией», — утверждает парламентарий.

По мнению Швыткина, вступление Финляндии в Североатлантический альянс, который «носит воинствующий характер» в отношении России и ее союзников свидетельствует о необходимости защиты приграничных территорий.

«Создание Ленинградского военного округа продиктовано прежде всего этими обстоятельствами», — заявил депутат.

В связи с этим около границ повысится концентрация военного контингента в целях обеспечения должного уровня безопасности, подытожил он.

14 декабря граница России и Финляндии работала первый день после предыдущего закрытия. Были открыты два контрольно-пропускных пункта. Также планировалось полноценное возобновление туристического автобусного сообщения между Хельсинки и Санкт-Петербургом. На следующий день КПП «Ваалимаа» и «Ниирала» вновь прекратили свою работу из-за наплыва беженцев.

Ранее Путин прокомментировал отношения России с Финляндией.