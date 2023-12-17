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В Финляндии прошла демонстрация против закрытия границы с РФ

Yle: в Финляндии прошла демонстрация против закрытия границы с РФ

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Илья Питалев/РИА Новости

В приграничном финском городе Лаппеенранта прошла акция протеста против закрытия границы Финляндии с Россией. Об этом сообщает Yle.

На митинге собралось около 50-60 демонстрантов. Отмечается, что в основном это были россияне, которые живут в Финляндии и являются держателями паспортов двух стран.

Одна из участниц рассказала, что в РФ проживают ее родственники, которые не смогут приехать в республику из-за закрытия границы.

В то же время в городе прошла демонстрация сторонников решения закрытия границы, в ней приняли участие около 10 человек.

14 декабря граница России и Финляндии работала первый день после предыдущего закрытия. Были открыты два контрольно-пропускных пункта. Также планировалось полноценное возобновление туристического автобусного сообщения между Хельсинки и Санкт-Петербургом. На следующий день КПП «Ваалимаа» и «Ниирала» вновь прекратили свою работу из-за наплыва беженцев.

17 декабря стало известно, что один человек незаконно проник на территорию Финляндии через лес в районе контрольно-пропускного пункта (КПП) «Ваалимаа».

Ранее Путин прокомментировал отношения России с Финляндией.

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