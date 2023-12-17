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Премьер Словакии сообщил о социальных угрозах в НАТО

Премьер Словакии Фицо: никому из стран НАТО не грозит вторжение России

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Radovan Stoklasa/Reuters

Никому из государств НАТО не грозит вторжение России, этот аргумент применяется только лишь для дальнейшего вооружения Украины, утверждает словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Его слова передает РИА Новости.

«Россия не заинтересована воевать со странами НАТО», — заявил он.

По словам Путина, для этого нет никаких причин — «ни политических, ни экономических, ни военных».

«Никакой из стран НАТО рядом с Россией не грозит никакое российское вторжение», — утверждает Фицо.

По мнению премьера, этот довод используют только сторонники идеи о необходимости дальнейшего вооружения Украины.

До этого Фицо заявил, что ради ослабления Российской Федерации западные страны готовы воевать до последнего украинского солдата. Он считает, что Украина используется в геополитических целях для того, чтобы ослабить Россию в экономическом и международном планах.

Ранее Путин назвал НАТО задним двором Соединенных Штатов.

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