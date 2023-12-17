На Украине не намерены прекращать мобилизацию

Власти Украины не намерены прекращать политику мобилизации населения. Об этом заявил начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов, его слова приводит украинская газета «Klymenko Time».

«Нужно отвергать такие мнения, что от мобилизации можно отойти. Нельзя. Совокупно Силы обороны Украины сейчас составляют 1,1 миллиона человек. Никакой рекрутинг такие объёмы покрыть не может. У нас нет столько людей, желающих делать что угодно. Я уж не говорю о том, чтобы воевать. А ведь это текущее. Будут потери, и это количество нужно держать постоянно», — заявил Буданов.

До этого сообщалось, что военный комиссариат Обуховского района Киевской области Украины решил опробовать новый способ вручения повесток и развернуть мобильные блокпосты.

Кроме того, депутаты Верховной рады Украины собрались отменить отсрочку от мобилизации для сотрудников полиции, бюро экономической безопасности (БЭБ) и государственной пенитенциарной службы.

Ранее американский предприниматель Илон Маск отреагировал на насильственную мобилизацию на Украине.