Пентагон намерен надавить на Израиль на фоне кризиса в Газе

Шеф Пентагона Остин в ходе своего визита в Израиль в понедельник будет работать над «детализацией» усилий по увеличению гуманитарной помощи гражданским лицам в Газе, он намерен «надавить» на Израиль из-за роста числа жертв среди гражданского населения. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По словам высокопоставленного чиновника Пентагона, Остин «получит конкретную информацию о том, как министр обороны военного кабинета (Йоав. – Прим. ред.) Галлант и Армия обороны Израиля оценивают свой прогресс на текущем этапе кампании в Газе по демонтажу военной инфраструктуры ХАМАС».

Шеф Пентагона, добавил чиновник, будет давить на израильских чиновников, а именно на то, «на какие показатели они обращают внимание, чтобы перейти к следующему этапу своей кампании в Газе».

Источник отметил, что глава оборонного ведомства США будет работать над «детализацией» усилий по увеличению гуманитарной помощи гражданским лицам в Газе, а также над уменьшением ущерба для гражданских лиц.

До этого сообщалось, что Остин в ходе ближневосточного турне на следующей неделе объявит о планах проведения операции «Страж процветания» (Operation Prosperity Guardian) с участием многонациональных сил по противодействию угрозам со стороны хуситов в Красном море.

Ранее Пентагон продлил присутствие авианосной группировки в Средиземном море.