Путин рассказал об агрессии Запада на Россию

Западные рецепты цветных революций не могут сработать в России, хотя страны Запада развязали настоящую агрессию в отношении страны. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия», чьи слова приводит РИА Новости.

«Развязав против нас настоящую агрессию — она шла по нарастающей из года в год», — утверждает глава государства.

По мнению Путина, элиты Запада намеревались разрушить российскую экономику, социальную сферу, а также политическую государственную систему

Они полагали и полагают, что смогут посеять у нас внутреннюю смуту», — считает президент.

Как отметил российский лидер, администрации западных государств уже не раз тестировали способы дестабилизации России, но «подобные рецепты на сработали и не сработают» в отношении столь свободной, самостоятельной и суверенной страны, как Российская Федерация.

До этого Путин высказался о задачах, стоящих перед Россией.

Ранее Путин назвал народ единственным источником власти.