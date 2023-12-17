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Песков рассказал, когда Путин посетит Турцию

Песков заявил, что Путин посетит Турцию при первой возможности

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что даты визиты Владимира Путина в Турцию еще не определены, но работа идет. Об этом сообщает ТАСС.

«Пока нет, он (визит. — «Газета.Ru») на повестке дня, мы в контакте с нашими турецкими партнерами, но пока точных дат нет. Это вопрос согласования графиков двух президентов», — сказал Песков.

По его словам, российский лидер посетит Турцию как только представится возможность.

Ранее сообщалось, что 18 декабря президент России Владимир Путин проведет встречу с победителями и наставниками чемпионата «Профессионалы».

До этого стало известно, что Путин на следующей неделе выступит на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

Президент будет участвовать в совещании Совета законодателей, приуроченном к 30-летию Совета Федерации. Помимо того, глава государства созовет Совет по стратегическому развитию и нацпроектам, в ходе которого откроет ряд новых транспортных объектов.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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