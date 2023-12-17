Путин высказался о задачах, стоящих перед Россией

Президент РФ Владимир Путин заявил, что задачи, стоящие перед страной, нарастают, как снежный ком. Соответствующее заявление он сделал во время пленарного заседания XXI съезда партии «Единая Россия», передает ТАСС.

«Надо себя настраивать на то, что задачи нарастают, как снежный ком», — сказал глава государства.

Он отметил, что Россия является зимней страной, где любят снег.

«Смотрите, сколько его у нас навалило», — продолжил политик.

Он также указал, что нынешнее время требует от РФ твердости и сплоченности, готовности отвечать на любые, даже на самые сложные вызовы.

До этого Путин назвал важнейшую задачу России.

Ранее Путин рассказал о задаче российских войск на Украине.