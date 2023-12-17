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Более половины жителей Израиля не хотят аннексии сектора Газа

Опрос: 56% жителей Израиля против аннексии Израиля

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Ronen Zvulun/Reuters

Более половины жителей Израиля выступают против аннексии сектора Газа. Об этом сообщает газета Times of Israel со ссылкой на опрос Еврейского университета в Иерусалиме.

«56 процентов выступают против такого шага, 33 процента поддерживают его, а 11 процентов сомневаются», — говорится в сообщении.

Опрос был проведен по телефону 7-9 декабря среди 1524 взрослых мужчин и женщин, говорящих на иврите и 334 человек на арабском языке. Погрешность выборки составляет +4,2%.

До этого израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашения между Израилем и Палестинской национальной администрацией (ПНА) в Осло о создании палестинского самоуправления были «роковой ошибкой».

По его мнению, результаты создания «маленького палестинского государства в секторе Газа», возникшие в результате вывода израильских войск из сектора Газа в 2005 году, продемонстрировали опасность признания палестинского суверенитета на Западном берегу.

Ранее премьер Израиля намекнул на новую сделку по освобождению заложников.

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