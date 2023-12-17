Более половины жителей Израиля не хотят аннексии сектора Газа

Более половины жителей Израиля выступают против аннексии сектора Газа. Об этом сообщает газета Times of Israel со ссылкой на опрос Еврейского университета в Иерусалиме.

«56 процентов выступают против такого шага, 33 процента поддерживают его, а 11 процентов сомневаются», — говорится в сообщении.

Опрос был проведен по телефону 7-9 декабря среди 1524 взрослых мужчин и женщин, говорящих на иврите и 334 человек на арабском языке. Погрешность выборки составляет +4,2%.

До этого израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашения между Израилем и Палестинской национальной администрацией (ПНА) в Осло о создании палестинского самоуправления были «роковой ошибкой».

По его мнению, результаты создания «маленького палестинского государства в секторе Газа», возникшие в результате вывода израильских войск из сектора Газа в 2005 году, продемонстрировали опасность признания палестинского суверенитета на Западном берегу.

Ранее премьер Израиля намекнул на новую сделку по освобождению заложников.