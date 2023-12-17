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Медведев назвал исключительно важной интеграцию новых регионов РФ

Медведев назвал «задачей исключительной важности» интеграцию новых регионов РФ

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что интеграция Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России — задача исключительной важности. Об этом сообщает ТАСС.

«Помощь нашим новым субъектам Российской Федерации в процессе их интеграции, скажем так, реинтеграции в нашу страну — задача исключительной важности», — заявил он на съезде «Единой России».

Медведев отметил, что уровень предоставления социальных и государственных услуг в новых регионах должен соответствовать общероссийскому.

Также Медведев заявил, что Россию никому не удастся подчинить своей воле.

До этого Медведев заявил, что страны Запада, в прошлом колонизировавшие Африку, раздражены из-за укрепления взаимоотношений России и африканских стран.

Ранее Медведев не исключил развала Евросоюза.

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