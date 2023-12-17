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На Украине сообщили, что будут делать, если не получат помощь от Запада

Украина в случае отсутствия помощи от Запада планирует перейти к плану «Б»

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Global Look Press

Советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что страна в случае отсутствия помощи от Запада будет обращаться к внутренним заимствованиям. Об этом сообщает ТАСС.

«Если эта поддержка не придет в первые дни января, это означает, что нужно переходить к плану «Б». План «Б» может быть многоуровневым, но я считаю, что на первом этапе будет достаточно обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов и получить средства на внутреннем рынке», — сказал Устенко.

Ранее Устенко заявил, что власти Украины надеются, что помощь от Евросоюза поступит до 25 декабря, иначе придется переходить к плану «Б». По словам советника, если помощи Украине не поступит, то властям придется обратиться к внутреннему рынку: это будет очень тяжело, но позволит исправить ситуацию на протяжении января.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, когда в ЕС смогут договориться о помощи Киеву на €50 млрд. Сообщалось также, что ЕС выделит Украине €1,5 млрд в качестве помощи по программе на 2023 год.

Ранее в США назвали сроки поражения Украины без помощи Запада.

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