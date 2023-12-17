Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Израиль начнет пускать грузовики ООН с помощью для сектора Газа

COGAT: Израиль начнет пускать грузовики ООН с помощью для жителей Газы

close
100%
Reuters

Грузовики с гуманитарной помощью от ООН с воскресенья начнут пропускать с территории Израиля в сектор Газа через КПП «Керем-Шалом» в соответствии с соглашением Израиля и США. Об этом сообщается на странице в соцсети X (бывшая Twitter) Управления по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT).

«Начиная с сегодняшнего дня (17 декабря) грузовики ООН с гуманитарной помощью будут проходить проверку безопасности и доставляться непосредственно в Газу через Керем-Шалом в соответствии с нашим соглашением с США. Это увеличит ежедневный объем гуманитарной помощи, поступающей в Газу и доставляемой населению Газы», — сообщило управление.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США приветствуют решение израильских властей открыть контрольно-пропускной пункт «Керем-Шалом» для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Ранее сообщалось, что американские инвесторы прибудут в Израиль для встречи с лидерами страны.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами