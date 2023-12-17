Израиль начнет пускать грузовики ООН с помощью для сектора Газа

Грузовики с гуманитарной помощью от ООН с воскресенья начнут пропускать с территории Израиля в сектор Газа через КПП «Керем-Шалом» в соответствии с соглашением Израиля и США. Об этом сообщается на странице в соцсети X (бывшая Twitter) Управления по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT).

«Начиная с сегодняшнего дня (17 декабря) грузовики ООН с гуманитарной помощью будут проходить проверку безопасности и доставляться непосредственно в Газу через Керем-Шалом в соответствии с нашим соглашением с США. Это увеличит ежедневный объем гуманитарной помощи, поступающей в Газу и доставляемой населению Газы», — сообщило управление.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США приветствуют решение израильских властей открыть контрольно-пропускной пункт «Керем-Шалом» для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Ранее сообщалось, что американские инвесторы прибудут в Израиль для встречи с лидерами страны.