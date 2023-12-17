Путин встретится с победителями и наставниками чемпионата «Профессионалы»

18 декабря президент России Владимир Путин проведет встречу с победителями и наставниками чемпионата «Профессионалы». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин встретится с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», — говорится в сообщении пресс-службы.

До этого стало известно, что Путин на следующей неделе выступит на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

Президент будет участвовать в совещании Совета законодателей, приуроченном к 30-летию Совета Федерации. Помимо того, глава государства созовет Совет по стратегическому развитию и нацпроектам, в ходе которого откроет ряд новых транспортных объектов.

Путин также рассказывал, за что мама ставила его в угол.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».