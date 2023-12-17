Группа избирателей подготовит документы для самовыдвижения Путина

Группе избирателей в поддержку самовыдвижения действующего президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства теперь необходимо подготовить документы, чтобы российский лидер смог лично подать в ЦИК ходатайство о своем выдвижении. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заместителя председателя Центризбиркома России Николая Булаева.

«Как только инициативная группа подготовит (документы)», — сказал он в ответ на вопрос агентства о том, когда в ЦИК ожидают подачи Путиным ходатайства о самовыдвижении.

По словам Булаева, ЦИК уже предоставили данные о прошедшем 16 декабря собрании группы избирателей, которая поддержала самовыдвижение Путина.

8 декабря после церемонии вручения в Кремле героям России медали «Золотая звезда» Путин заявил, что примет участие в предстоящих выборах главы государства. Политик четыре раза избирался на пост президента Российской Федерации — в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах.

В 2024 году выборы президента РФ состоятся 17 марта 2024 года. Инаугурация нового российского лидера состоится 7 мая 2024 года.

В день проведения выборов участки будут работать с 8:00 до 20:00. Первыми откроются участки в самых восточных регионах России, последними — в самых западных. Избирателю при предъявлении паспорта или документа, его заменяющего, будут выдаваться бумажные бюллетени. В ряде регионов планируется проведение дистанционного электронного голосования.

Ранее Путин заявил, что любые попытки вмешательства в выборы будут пресекаться.