Первый зарубежный визит Туска отменен из-за болезни премьера Эстонии Каллас

Первый зарубежный визит Дональда Туска в статусе премьер-министра Польши в Таллин отменен из-за коронавируса главы эстонского кабмина Кайи Каллас. Об этом сообщает эстонский телеканал ERR.

«В связи с тем, что премьер-министр Кая Каллас заразилась коронавирусом, встреча премьер-министров Польши и стран Балтии, а также трехсторонняя встреча премьер-министров Эстонии, Латвии и Литвы, которые должны были состояться в Таллине в воскресенье вечером и в понедельник, будут отменены», — говорится в сообщении ERR.

Туск сообщал о намерении после участия в Европейском совете в Брюсселе в четверг и пятницу совершить свой первый зарубежный визит в качестве главы правительства в Таллинн, там он должен был встретиться с лидерами стран Балтии.

До этого сообщалось, что Украина попросила нового премьер-министра Польши Дональда Туска встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее в Польше указали на пропасть между Венгрией и ЕС по Украине.