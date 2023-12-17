В РФ усомнились в нейтралитете Швейцарии

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в ходе пресс-конференции в Женеве заявил, что нейтральный статус Швейцарии вызывает вопросы, так как он не всегда подтверждается действиями. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Вершинина, Швейцария в течение многих лет заявляла о своем нейтральном статусе, именно поэтому в Женеве сконцентрированы представительства международных организаций, в том числе ООН. В Москве считают, что в обязанности Женевы, как стороны, принимающей у себя международные организации, входит обеспечение доступа к ним всех участников.

«К сожалению, своими действиями, а именно подключением к ряду санкционных решений против России, Швейцария дрейфует в сторону, которую нельзя было бы характеризовать как вполне нейтральную», — пояснил дипломат.

До этого Вершинин говорил, что Организация Объединенных Наций (ООН) и другие международные организации должны оценивать положение на новых российских территориях.

Ранее Вучич заявил, что моральная позиция его страны не позволяет ввести санкции против России.