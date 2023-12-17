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Путин рассказал, за что мама ставила его в угол

Путин улыбнулся после вопроса о том, за что мать ставила его в угол

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин с улыбкой рассказал, что не помнит, за что мама ставила его в угол. Интервью с президентом опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

В разговоре с журналистом Путин поделился, что мама ставила его в угол, когда ему было 3-4 года, и он не помнит причины.

«Это безусловная, абсолютная материнская любовь. Я это запомнил и несу это с собой по жизни», — добавил президент.

Историю про маму Путин рассказал, отвечая на вопрос воспитанников медиацентра из Вологодской области о самом добром воспоминании из его детства в ходе второго заседания наблюдательного совета «Движения первых» в Пятигорске.

До этого Путин называл «полной чушью» заявления президента США Джо Байдена, что российские войска могут напасть на НАТО.

Российский президент пояснил, что это просто фигура речи, чтобы обосновать ошибочную политику по российскому направлению. Подобная тема не находится в национальных интересах США.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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