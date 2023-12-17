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Венгрия считает, что Россия не представляет угрозы для стран ЕС и НАТО

Сийярто: Венгрия не видит угрозы России для европейских стран

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Global Look Press

Министр иностранных дел и внешнеполитических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не видит угрозы со стороны России другим европейским странам. Об этом он рассказал в интервью французской LCI. Выдержки интервью приводятся в соцсетях главы МИД.

«Большинство стран Европейского союза, в том числе на восточном фланге, являются членами НАТО», — заявил он.

Он заявил, что не думает, что Россия нападет на кого-то из членов альянса, так как НАТО, по его словам, самый сильный оборонный союз в мире.

«Думаю, что не только Россия, но и никто другой не предпримет нападения на государство, входящее в НАТО», — подчеркнул он.

Сийярто напомнил, что согласно пятой статье Североатлантического договора нападение на любого из членов НАТО считается нападением на весь альянс.

Президент России Владимир Путин ранее назвал «полной чушью» заявления президента США Джо Байдена, что российские войска могут напасть на НАТО. По его мнению, это просто фигура речи, чтобы обосновать ошибочную политику по российскому направлению.

Ранее Лавров заявил, что ЕС и НАТО следует признать тупиковость конфликта с РФ.

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