Демократы в США сравнили Трампа с Гитлером

В предвыборном штабе президента США Джо Байдена осудили высказывания экс-главы Белого дома Дональда Трампа относительно нелегальных мигрантов в США. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на официального представителя предвыборной кампании Байдена и вице-президента Камалы Харрис Аммара Муссу.

«Сегодня вечером Дональд Трамп показал свои образцы для подражания, повторяя Адольфа Гитлера», — приводит газета заявление Муссы.

Как отмечается в сообщении издания, Трамп в субботу усилил свою «и без того провокационную» риторику в отношении иммигрантов на митинге в Нью-Гэмпшире. Бывший президент заявил, что мигранты «отравляют кровь» США.

До этого сообщалось, что Трамп на том же митинге процитировал российского лидера Владимира Путина, объясняя, что нынешний глава Соединенных Штатов Джо Байден является угрозой демократии, так как преследует политических оппонентов в суде.

Ранее Песков оценил способность Трампа остановить конфликт на Украине за 24 часа.