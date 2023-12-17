Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Маск отреагировал на насильственную мобилизацию на Украине

Маск двумя восклицательными знаками отреагировал на мобилизацию на Украине

close
100%
Tingshu Wang/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск двумя восклицательными знаками отреагировал на пост бизнесмена Дэвида Сакса о том, что США фактически финансируют насильственную мобилизацию на Украине и отправку солдат ВСУ на «миссии самоубийц» на фронте. Соответствующий комментарий Маск разместил под постом Сакса в соцсети X (бывшая Twitter).

«!!» — написал Маск в ответ на пост Сакса, который, в свою очередь, отреагировал на статью в газете New York Times о боях на левом берегу Днепра.

Сакс, комментируя статью в газете, написал, что «украинские военные «забирают людей с улиц» и отправляют солдат на «миссии самоубийц».

До этого Маск прокомментировал пост режиссера Робби Старбака в социальной сети Х (бывший Twitter) об утверждении оборонного бюджета США на 2024 год с выделением средств Украине. Он прокомментировал решение палаты представителей поддержать проект оборонного бюджета объемом в $886 млрд, из которых $800 млн выделено на помощь Киеву также двумя восклицательными знаками.

Ранее Маск усомнился в существовании инопланетян.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами