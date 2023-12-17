Российский президент Владимир Путин назвал НАТО задним двором Соединенных Штатов. Такое заявление глава государства сделал в интервью телепередаче «Москва. Кремль. Путин», фрагментом которого поделился журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«США являются хозяином НАТО, это их задний двор, все НАТО, или вся организация НАТО», — утверждает российский лидер.

По словам президента, Североатлантический альянс служит интересам Соединенных Штатов и является их инструментом в регионе.

Он также отметил, что руководят деятельностью военно-политического блока тоже американцы.

Незадолго до этого Путин назвал «полной чушью» заявления президента США Джо Байдена, что российские войска могут напасть на НАТО. По мнению российский лидера, это просто фигура речи, чтобы обосновать ошибочную политику по российскому направлению. США на сегодняшний день не имеют перспективу нанесения стратегического поражения России, считает Путин.

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