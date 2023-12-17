Стало известно, как сербы из Косово голосуют на досрочных выборах

Косовских сербов отвозят на автобусах в центральные районы Сербии для участия в досрочных парламентских выборах. Об этом сообщает сербский телерадиоканал РТС.

По данным канала, всего участие в голосовании могут принять более 10 тыс. жителей Косово. Специально для них открыты избирательные участки в городах Вране, Куршумлия, Рашка и Тутин. Люди добираются либо на специальных автобусах, либо на частных автомобилях. Отмечается, что на границе Косово и центральной Сербии образовались пробки.

Косовским сербам приходится ехать в другие города ради участия в выборах из-за решения Приштины запретить им голосовать в местах проживания. При этом в 2022 году у граждан была такая возможность, тогда их голоса собирали и отвозили в центральную Сербию сотрудники миссии ОБСЕ.

Голосование в народную скупщину Сербии проходит 17 декабря до 20:00 (22:00 мск).

В 2023 году Сербская прогрессивная партия действующего президента страны Александара Вучича столкнулась с критикой и растущим давлением со стороны оппозиции после двух случаев массовой стрельбы в общественных местах, которые вызвали возмущение общественности и массовые протесты. В результате Вучич заявил, что в стране до конца года пройдут досрочные выборы.

Ранее Александара Вучича заметили в очереди на голосование.