Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как сербы из Косово голосуют на досрочных выборах

РТС: избирателей из Косово отвозят в центральную Сербию для участия в выборах

close
100%
Depositphotos

Косовских сербов отвозят на автобусах в центральные районы Сербии для участия в досрочных парламентских выборах. Об этом сообщает сербский телерадиоканал РТС.

По данным канала, всего участие в голосовании могут принять более 10 тыс. жителей Косово. Специально для них открыты избирательные участки в городах Вране, Куршумлия, Рашка и Тутин. Люди добираются либо на специальных автобусах, либо на частных автомобилях. Отмечается, что на границе Косово и центральной Сербии образовались пробки.

Косовским сербам приходится ехать в другие города ради участия в выборах из-за решения Приштины запретить им голосовать в местах проживания. При этом в 2022 году у граждан была такая возможность, тогда их голоса собирали и отвозили в центральную Сербию сотрудники миссии ОБСЕ.

Голосование в народную скупщину Сербии проходит 17 декабря до 20:00 (22:00 мск).

В 2023 году Сербская прогрессивная партия действующего президента страны Александара Вучича столкнулась с критикой и растущим давлением со стороны оппозиции после двух случаев массовой стрельбы в общественных местах, которые вызвали возмущение общественности и массовые протесты. В результате Вучич заявил, что в стране до конца года пройдут досрочные выборы.

Ранее Александара Вучича заметили в очереди на голосование.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами