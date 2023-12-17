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Британия и Германия раскрыли свое отношение к прекращению огня в Газе

Главы МИД Британии и ФРГ выступили против немедленного прекращения огня в Газе

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Германия и Великобритания выступили против немедленного прекращения огня в секторе Газа, поскольку оно вряд ли станет постоянным, Берлин и Лондон подчеркивают необходимость установления долгосрочного и устойчивого перемирия в рамках палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в статье главы МИД Германии Анналены Бербок и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, написанной для газеты Times.

«Мы не верим, что призыв прямо сейчас ко всеобщему и немедленному прекращению огня в надежде, что оно каким-то образом станет постоянным, — это путь вперед. Это игнорирует, почему Израиль вынужден защищаться: ХАМАС варварски атаковал Израиль и по-прежнему ежедневно выпускает ракеты, убивающие израильских граждан. ХАМАС должен сложить оружие», — написали главы внешнеполитических ведомств.

Министры отметили, что «целью не может быть просто прекращение боевых действий сегодня», подчеркнув необходимость мира, «длящегося дни, годы, поколения». Бербок и Кэмерон заявили, что поддерживают прекращение огня, «но только в том случае, если оно будет устойчивым».

До этого сообщалось, что союзники США становятся все более разочарованными тем, что Вашингтон прилагает недостаточно усилий для решения гуманитарных вопросов в секторе Газа и защиты гражданского населения анклава на фоне продолжающегося палестино-израильского конфликта.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ошибкой соглашение о создании палестинского самоуправления.

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