Путин заявил об отсутствии территориальных претензий к НАТО

У России нет территориальных претензий или интереса воевать со странами НАТО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

По его словам, Россия, напротив, заинтересована в развитии отношений со странами альянса. Также Владимир Путин назвал «полной чушью» заявления, что Россия якобы может напасть на НАТО.

До этого Путин в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что у России есть больше ядерного оружия, чем у стран НАТО.

По его словам, государствам Североатлантического альянса известно об этом. Они, как указал российский лидер, все время «склоняют» РФ к тому, чтобы Москва начала переговоры по сокращению ядерного оружия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что Россия может прибегнуть к ядерному оружию только при чрезвычайных условиях и только в оборонительных целях.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».