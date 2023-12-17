В Сербии стоящий в очереди на голосование Вучич попал на видео

Президента Сербии Александра Вучича увидели в очереди на голосование на внеочередных парламентских и муниципальных выборах. Главу страны сняли на видео, пишет РИА Новости.

Издание пояснило, что по данным соцопросов, коалиция вокруг правящей партии Вучича считается одним из фаворитов политической гонки.

В начале ноября Вучич распустил парламент Сербии.

В стране 17 декабря проходят досрочные парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 7:00 (9:00 мск) по местному времени и закроются в 20:00 (22:00 мск).

В выборах могут принять участие более 6,5 млн избирателей. Гражданам предлагают выбрать 250 депутатов в народную скупщину (сербский парламент). За места борются 2817 кандидатов из 18 списков. У сербов есть возможность проголосовать на 8273 участках, 29 из которых находятся в тюрьмах, а еще 81 — за границей.

В 2023 году Сербская прогрессивная партия действующего президента страны Александара Вучича столкнулась с критикой и растущим давлением со стороны оппозиции после двух случаев массовой стрельбы в общественных местах, которые вызвали возмущение общественности и массовые протесты. В результате Вучич заявил, что в стране до конца года пройдут досрочные выборы.

Ранее Вучич назвал приоритет Сербии.