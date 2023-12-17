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В Британии раскрыли отношение общества на Западе к конфликту на Украине

FT: общественное мнение на Западе устало от конфликта на Украине

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Carl Court/Pool via Reuters

Общественное мнение в западных странах все больше устает от продолжающегося конфликта на Украине, при этом конфликт затягивается ввиду задержек в поставках вооружения Киеву со стороны Запада. Об этом пишет обозреватель британской газеты Financial Times Мартин Сандбу.

«Мы боремся с общественным мнением, которое все больше устает от конфликта, который затягивается из-за наших собственных задержек с предоставлением Украине самого мощного оружия», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что политические лидеры на Западе позволили разгореться дебатам в обществе о необходимости экономии бюджетных средств в условиях кризиса стоимости жизни, что «затрудняет разъяснение гражданам того, что финансирование Киева должно быть абсолютным главным приоритетом».

До этого обозреватель The Times Мэттью Пэррис заявил, что тупик на Украине необходимо признать и заключить сделку.

Ранее в Британии обвинили ЕС в попытке втянуть страну в конфликт с Россией.

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