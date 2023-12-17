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В Сербии стартовали досрочные выборы в парламент

Danas: в Сербии начались досрочные парламентские выборы

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Shutterstock

В Сербии проходят досрочные парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 07:00 (09:00 мск) по местному времени и закроются в 20:00 (22:00 мск), пишет сербское издание Danas.

В выборах могут принять участие более 6,5 млн избирателей. Гражданам предлагают выбрать 250 депутатов в народную скупщину (сербский парламент). За места борются 2817 кандидатов из 18 списков. У сербов есть возможность проголосовать на 8273 участках, 29 из которых находятся в тюрьмах, а еще 81 — за границей.

В 2023 году Сербская прогрессивная партия действующего президента страны Александара Вучича столкнулась с критикой и растущим давлением со стороны оппозиции после двух случаев массовой стрельбы в общественных местах, которые вызвали возмущение общественности и массовые протесты. В результате Вучич заявил, что в стране до конца года пройдут досрочные выборы.

Подробнее о том, к чему может привести голосование, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Вучич распустил парламент Сербии.

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