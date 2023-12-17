Россия уже одержала победу в конфликте на Украине. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Вопрос лишь в том, что Владимир Путин намерен сделать, чтобы облегчить его окончание так, как он захочет. Так что, если понадобится, от Украины ничего не останется», — отметил Шаффер.

Эксперт также считает, что Украина может превратиться в буферную зону между Россией и Западом.

До этого газета Washington Post заявила, что Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон был втянут в «ожесточенный внутриполитический спор» в США. Как указал неназванный представитель конгресса Штатов, к моменту прибытия в Вашингтон Зеленский был «спокойным, собранным, но по понятным причинам удрученным». По его словам, украинский лидер оказался «прямо в центре внутренней политики».

Издание Foreign Policy также писало, что поездка Зеленского в Соединенные Штаты ухудшила положение Киева.

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявлял, что визит в США закончился для главы Украины полной финансовой катастрофой. Он отметил, что из-за неудачи Зеленский с досады даже оскорбил американских чиновников, назвав их «марионетками Путина».

Ранее во Франции заявили, что Европе нужен мирный план по разрешению украинского конфликта.