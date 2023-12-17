Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Американский экс-разведчик признал победу России в конфликте на Украине

Экс-разведчик США Шаффер: Украина станет буферной зоной между Россией и Западом

close
100%
Mstyslav Chernov/AP

Россия уже одержала победу в конфликте на Украине. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Вопрос лишь в том, что Владимир Путин намерен сделать, чтобы облегчить его окончание так, как он захочет. Так что, если понадобится, от Украины ничего не останется», — отметил Шаффер.

Эксперт также считает, что Украина может превратиться в буферную зону между Россией и Западом.

До этого газета Washington Post заявила, что Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон был втянут в «ожесточенный внутриполитический спор» в США. Как указал неназванный представитель конгресса Штатов, к моменту прибытия в Вашингтон Зеленский был «спокойным, собранным, но по понятным причинам удрученным». По его словам, украинский лидер оказался «прямо в центре внутренней политики».

Издание Foreign Policy также писало, что поездка Зеленского в Соединенные Штаты ухудшила положение Киева.

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявлял, что визит в США закончился для главы Украины полной финансовой катастрофой. Он отметил, что из-за неудачи Зеленский с досады даже оскорбил американских чиновников, назвав их «марионетками Путина».

Ранее во Франции заявили, что Европе нужен мирный план по разрешению украинского конфликта.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами