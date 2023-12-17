В МИД Украины восхитились усилиями Шольца на переговорах ЕС по членству Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете Bild высоко оценил усилия немецкого канцлера Олафа Шольца по началу переговоров стран Евросоюза о членстве Киева и назвал позицию Германии «лучшим рождественским подарком».

«То, что канцлер Германии Олаф Шольц сделал на саммите, чтобы устранить угрозу вето со стороны Венгрии, войдет в историю как акт германского лидерства в интересах Европы. <...> У нас много причин быть благодарными Германии — от военной помощи до финансовой поддержки, но политическая ясность по членству Украины в ЕС, возможно, является лучшим рождественским подарком из Берлина», — заявил Кулеба.

По словам главы украинского МИДа, весной 2022 года позиция Берлина была совсем другой: немецкие власти не хотели руководить процессами, связанными со вступлением Украины в ЕС. Кулеба отметил, что доволен изменением позиции Германии по этому вопросу.

14 декабря глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммите ЕС заявил, что главы европейских стран приняли решение начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз. Выступавший против этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не стал накладывать вето на решение, однако назвал его плохим.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам стран Европейского союза, что для него начало переговоров о членстве его страны в ЕС важнее, чем согласие на дополнительное финансирование.