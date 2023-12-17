Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД Украины восхитились усилиями Шольца на переговорах ЕС по членству Украины

Кулеба: позиция Германии по переговорам о членстве Киева в ЕС — подарок Украине

close
100%
Piroschka van de Wouw/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете Bild высоко оценил усилия немецкого канцлера Олафа Шольца по началу переговоров стран Евросоюза о членстве Киева и назвал позицию Германии «лучшим рождественским подарком».

«То, что канцлер Германии Олаф Шольц сделал на саммите, чтобы устранить угрозу вето со стороны Венгрии, войдет в историю как акт германского лидерства в интересах Европы. <...> У нас много причин быть благодарными Германии — от военной помощи до финансовой поддержки, но политическая ясность по членству Украины в ЕС, возможно, является лучшим рождественским подарком из Берлина», — заявил Кулеба.

По словам главы украинского МИДа, весной 2022 года позиция Берлина была совсем другой: немецкие власти не хотели руководить процессами, связанными со вступлением Украины в ЕС. Кулеба отметил, что доволен изменением позиции Германии по этому вопросу.

14 декабря глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммите ЕС заявил, что главы европейских стран приняли решение начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз. Выступавший против этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не стал накладывать вето на решение, однако назвал его плохим.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам стран Европейского союза, что для него начало переговоров о членстве его страны в ЕС важнее, чем согласие на дополнительное финансирование.

Все новости на тему:
Новости Украины
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами