На Украине могут в скором времени начаться гражданские войны, о чем сигнализирует подрыв гранат в сельсовете в Закарпатье. Об этом на своем YouTube-канале предупредил бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин.

15 декабря сообщалось, что депутат сельсовета села Керецки Сергей Батрин поругался с коллегами, ушел с заседания, вернулся с тремя гранатами и взорвал их. Пострадали по меньшей мере 26 человек, шесть из них — в тяжелом состоянии, один не выжил. Самого Батрина с ранениями отвезли в больницу. В тот же день Служба безопасности Украины (СБУ) квалифицировала произошедшее как теракт и возбудила уголовное дело.

Соскин считает, что таких случаев будет больше. «Будет противоборство, оно уже начинается. Будут подрывать квартиры, дома военкомов», — пояснил он.

Экс-советник добавил, что неудачи на фронте и психологические травмы вернувшихся ветеранов приведут к вооруженным конфликтам в обществе. В то же время конфликты на границах Украины с Польшей и Венгрией могут дойти до критической точки.

Эксперт также раскритиковал кадровую политику нынешних властей страны, которая может привести к полному разрушению республики уже в 2024 году. Он пояснил, что Владимир Зеленский намеренно окружает себя некомпетентными людьми, потому что сам не имеет опыта управленца.

Ранее во Франции заявили, что Европе нужен мирный план по разрешению украинского конфликта.