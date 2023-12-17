Бывший украинский премьер считает, что нынешняя Украина не может вступить в ЕС

Украина не сможет стать членом Евросоюза, пока у власти в стране находится ее действующий президент Владимир Зеленский. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире канала «Соловьев LIVE».

Азаров считает, что администрация Зеленского «скомпрометирована достаточно сильно» и, чтобы ее поддержать, принимается решение о готовности ЕС приступить к переговорам.

По его словам, разговоры о вступлении Украины в ЕС ведутся ради воодушевления украинцев, которые устали от конфликта, однако они ни к чему не приведут.

«Я могу быть плохим пророком, но я уверен, что этот вопрос в ближайшие десять лет будет тянуться на стадии каких-то переговоров», — сказал он и добавил, что Турция ждет вступления в ЕС уже 20 лет.

15 декабря британская газета Times писала, что вступление Украины в ЕС могут отложить как минимум до 2030 года, поскольку многие страны объединения опасаются потери права вето по таким вопросам, как финансы и расширение блока, а также осознают высокую стоимость членства Украины в ЕС.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.