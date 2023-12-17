Во Франции заявили, что Европе нужен мирный план по разрешению украинского конфликта

Необходимо разработать мирный план по разрешению конфликта на Украине, пока Европа не превратилась в экономическую и промышленную пустыню. Такое мнение высказал депутат французского парламента, лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян на своей странице в соцсети X.

Депутат считает, что российско-украинский конфликт губит жителей Европы.

«Нам нужен мирный план, иначе Европа превратится в промышленную и экономическую пустыню», — написал он.

По словам Дюпон-Эньяна, пока Франция оказывает финансовую помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому, она платит за газ в США в четыре раза больше и в стране стремительно растет бедность.

До этого лидер политического движения «Вставай, Франция» заявлял, что мирное урегулирование конфликта на Украине является более приоритетной целью, чем переговоры о вступлении ее в ЕС.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.