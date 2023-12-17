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В Сербии пройдут внеочередные парламентские выборы

В Сербии во внеочередных парламентских выборах участвуют кандидаты от 18 партий

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Kevin Coombs/Reuters

Внеочередные парламентские выборы пройдут в Сербии. Избирательные участки откроются в 09:00 мск и закроются в 22:00 мск. Об этом сообщает ТАСС.

В выборах примут участие кандидаты от 18 политических партий и коалиций. Избирателям предстоит на четыре года выбрать 250 депутатов Народной скупщины (однопалатного парламента). Одновременно состоятся и муниципальные выборы. Сербы проголосуют за своих представителей в 65 городах.

По данным Республиканской избирательной комиссии (РИК), правом голоса обладают более 6,5 млн человек. Всего будет открыто 8 273 избирательных участка в Сербии и более 80 — в 35 странах. В России голосование проведут в Москве и Сочи.

Из-за запрета властей непризнанного Косова голосование не состоится в Автономном крае Косово и Метохии. Жители Косова, чтобы проголосовать, должны будут ехать в Центральную Сербию.

Накануне в Сербии назвали причину нежелания вступать в НАТО.

Ранее Европейские страны призвали Борреля снять санкции с Косово.

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