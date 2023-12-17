Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Премьер Израиля намекнул на новую сделку по освобождению заложников

Нетаньяху намекнул на подготовку новой сделки по освобождению заложников

close
100%
JINI/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул на подготовку нового соглашения по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что в рамках диалога с журналистами Нетаньяху подтвердил, что дал указания переговорной группе по вопросу задолжников.

Премьер подчеркнул, что наступление Израиля в Газе помогло заключить соглашение об освобождении части заложников в ноябре и поэтому интенсивное военное давление на ХАМАС будет продолжено.

Нетаньяху рассказал, что инструкции, которые он передает переговорной команде, основаны на этом давлении, без него у израильской стороны ничего нет.

До этого Министерство иностранных дел Катара сообщило, что продолжает дипломатические усилия по достижению перемирия на территории сектора Газа между Израилем и ХАМАС.

В МИД Катара выразили надежду, что дипломатические усилия приведут к запуску политического процесса, который приведет к всеобъемлющему, постоянному и справедливому миру в соответствии с международными резолюциями и Арабской мирной инициативой.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами