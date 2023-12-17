Премьер Израиля намекнул на новую сделку по освобождению заложников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул на подготовку нового соглашения по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что в рамках диалога с журналистами Нетаньяху подтвердил, что дал указания переговорной группе по вопросу задолжников.

Премьер подчеркнул, что наступление Израиля в Газе помогло заключить соглашение об освобождении части заложников в ноябре и поэтому интенсивное военное давление на ХАМАС будет продолжено.

Нетаньяху рассказал, что инструкции, которые он передает переговорной команде, основаны на этом давлении, без него у израильской стороны ничего нет.

До этого Министерство иностранных дел Катара сообщило, что продолжает дипломатические усилия по достижению перемирия на территории сектора Газа между Израилем и ХАМАС.

В МИД Катара выразили надежду, что дипломатические усилия приведут к запуску политического процесса, который приведет к всеобъемлющему, постоянному и справедливому миру в соответствии с международными резолюциями и Арабской мирной инициативой.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.