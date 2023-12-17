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В США заявили о втянутости Зеленского во внутреннюю политику страны

WP: Украину втянули во внутреннюю политику США

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон был втянут в «ожесточенный внутриполитический спор» в США. Об этом пишет Washington Post (WP).

Как указал неназванный представитель Конгресса США, к моменту прибытия в Вашингтон Зеленский был «спокойным, собранным, но по понятным причинам удрученным». По его словам, украинский лидер оказался «прямо в центре внутренней политики».

По мнению представителя Конгресса, у Зеленского «не было обычного энтузиазма» из-за военных действий и «необходимости решать внутренние противоречия» в США. Речь идет о разногласиях между администрацией президента Джо Байдена и республиканцами в Конгрессе о пакете расходов общим объемом 106 миллиардов долларов на обеспечение национальной безопасности.

Отмечается, что эта ситуация поставила Зеленского и Украину в потенциально опасное положение, поскольку они оказались втянутыми в политическую борьбу между демократами и республиканцами в преддверии выборов президента в США. В Киеве опасаются, что если Украина примет чью-либо сторону, она может лишиться поддержки со стороны Вашингтона.

До этого телеканал CNN сообщал, что у Зеленского была «ужасная неделя» из-за событий на фронте и ситуации с западной помощью.

Издание Foreign Policy также писало, что поездка Зеленского в Соединенные Штаты ухудшила положение Киева.

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявлял, что визит в США закончился для главы Украины полной финансовой катастрофой. Он отметил, что из-за неудачи Зеленский с досады даже оскорбил американских чиновников, назвав их «марионетками Путина».

Ранее в США сочли, что Зеленский лишен новогоднего настроения.

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