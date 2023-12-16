ЕС начал утверждать новый пакет санкций против России

Евросоюз начал письменную процедуру утверждения 12-го пакета санкций против Российской Федерации, который включает в том числе запрет на поставки в страны сообщества российских ювелирных алмазов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в институтах ЕС в Брюсселе.

По его словам, письменная процедура была инициирована, она должна пройти быстро, санкционные меры вступят в силу в ближайшее время, в крайнем случае в начале следующей недели.

Он добавил, что подобное стало возможным после того, как Австрия сняла вето на новый пакет рестрикций.

До это стало известно, что правительство Австрии заблокировало принятие очередного пакета санкций Европейского союза (ЕС) в отношении РФ и до сих пор не отказалось изменить данное решение.

Вена еще перед началом итогового в 2023 году саммита регионального содружества выступила против принятия 12-го пакета антироссийских санкций. Причиной послужило внесение банковской группы Raiffeisen в украинский список «спонсоров войны».

14 декабря в Брюсселе начался саммит лидеров и премьер-министров стран — членов регионального содружества. На следующий день участники мероприятия утвердили итоговую декларацию, в тексте которой по ошибке приветствовали принятие еще не согласованного 12-го пакета санкций в отношении Москвы.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.