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Суданских дипломатов объявили персонами нон грата в Чаде

Reuters: Чад объявил четырех суданских дипломатов персонами нон грата

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Shutterstock

Чад объявил четырех суданских дипломатов персонами нон грата и предписал им покинуть территорию страны в течение 72 часов. Об этом сообщает Reuters.

В публикации отмечается, что правительство Чада объявило четырех суданских дипломатов персонами нон грата и предписало им покинуть территорию страны в течение 72 часов.

Агентство подчеркивает, что заявление было сделано после высказывания суданских официальных лиц, обвинивших Чад во вмешательстве в конфликт в Судане.

До этого стало известно, что Судан принял решение выслать из страны нескольких сотрудников посольства Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Персонами нон грата объявили 15 сотрудников посольства ОАЭ. Им предписано покинуть Судан в течение двух суток. О решении уже проинформировали временного поверенного в делах Эмиратов. При этом причины решения властей республики не уточняются.

ОАЭ наряду с Саудовской Аравией и США требовали прекратить боевые действия.

Ранее политолог оценил возможность прекращения дипломатических отношений России с ЕС.

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